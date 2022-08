CREMONESE - Doppio colpo di una Cremonese sempre attivissima: dalla Lazio arriva in prestito il centrocampista Gonzalo Escalante su cui i dirigenti grigiorossi lavoravano a tempo. Così come da tempo erano sulle tracce di Emanuel Aiwu, difensore centrale che arriva dal Rapid Vienna. Ma non è mica finita qui perché il ds Giacchetta ha altri obiettivi in caldo: l’attaccante Dessers, l’altro centrale Ozkacar e il ritorno di Gaetano dal Napoli.