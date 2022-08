Cremonese, ufficiale: dal Wolfsberger ecco Lochoshvili

CREMONA - Con una nota sui propri canali ufficiali, la Cremonese, "comunica di aver acquisito a definitivo da AC Wolfsberger il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luka Lochoshvili. Nato a Tbilisi (Georgia) il 29 maggio 1998, Lochoshvili è un difensore cresciuto nella Dinamo Tbilisi. In carriera il centrale georgiano ha indossato anche le maglie della Dinamo Kiev e degli slovacchi dello Zilina prima di trasferirsi in Austria al Wolfsberger. Con il club austriaco ha all’attivo 69 presenze di cui 8 in Europa League. Nazionale georgiano, con la formazione maggiore ha totalizzato al momento 2 presenze".