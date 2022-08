Cremonese, ingaggiato Afena-Gyan dalla Roma: ufficiale

CREMONA - Rinforzo per l'attacco della Cremonese. Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, il club grigiorosso comunica "di aver acquisito a titolo definitivo da As Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felix Afena-Gyan. Nato a Sunyani (Ghana) il 19 gennaio 2003, attaccante esterno, Felix è calcisticamente cresciuto nell’EurAfrica Academy, accademia calcistica che ha sede ad Accra. Nel gennaio del 2021 il calciatore ghanese si è trasferito alla Roma, giocando nelle formazioni Under 18 e Primavera. Il 27 ottobre 2021 è arrivato il suo esordio in Serie A nella trasferta di Cagliari, mentre il 21 novembre ha realizzato la prima doppietta nella massima serie italiana andando in gol nella gara vinta dai giallorossi al Ferraris contro il Genoa. Alle 17 presenze in A, Felix aggiunge 6 presenze e un gol con la maglia del Ghana".