Cremonese, ufficiale il ritorno di Carnesecchi

CREMONA - A Cremona c'è un gradito ritorno: quello di Marco Carnesecchi. Con una nota infatti, la Cremonese comunica "di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta BC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Carnesecchi". Nato a Rimini il 1 luglio 2000, Carnesecchi con la maglia grigiorossa è stato tra i protagonisti della salvezza conquistata nella stagione 2020/21 e successivamente tra le colonne della storica promozione ottenuta al termine dell'ultimo campionato di Serie B. Complessivamente con la Cremo è già sceso in campo 57 volte, totalizzando 17 'clean sheet'. Capitano della Nazionale Under 21, vanta 18 presenze e la partecipazione al Campionato europeo di categoria dello scorso anno. Attualmente Carnesecchi è alle prese con il recupero da un infortunio alla spalla che lo terrà fuori ancora per un mesetto.