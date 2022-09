CREMONA - Un difensore scozzese per la Cremonese di Alvini. Il club grigiorosso ha definito l'arrivo in prestito del classe '95 Jack Hendry dal Club Brugge. Si tratta del ventunesimo acquisto della Cremonese che, per il centrocampo, valuta le piste Agoumè, nel mirino di Lorient e Troyes, e Meitè del Benfica. I grigiorossi stanno definendo con il Perugia uno scambio che porterà in Lombardia il centrocampista ivoriano Christian Kouan e la coppia Di Carmine-Bartolomei in Umbria.