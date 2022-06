Empoli, ufficiale: Destro firma fino al 2023

EMPOLI - Arriva anche l'ufficialità per il nuovo acquisto dell'Empoli Mattia Destro. L'attaccante, ex Genoa, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ieri aveva svolto le visite mediche insieme al portiere prelevato dal Pordenone Samuele Perisan. Prossimo obiettivo il centrocampista romeno del Cagliari Marin. Classe 1991, nativo di Ascoli, è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, per poi passare al Genoa dove ha esordito in Serie A. Poi il passaggio al Siena, prima del trasferimento dapprima alla Roma e poi al Milan. In seguito ha indossato la maglia del Bologna fino al gennaio 2020, per poi tornare in prestito al Genoa.