Empoli, ecco Zanetti: "Un onore essere qui di nuovo"

EMPOLI - "E' un onore essere qui di nuovo, sono passati praticamente vent'anni, avevo qualche chilo in meno e i capelli lunghi". Lo ha dichiarato Paolo Zanetti, nuovo allenatore dell'Empoli, nel corso della propria conferenza stampa di presentazione: il neo tecnico ha indossato, da giocatore, la maglia dell'Empoli: "Obiettivo? Portare la mia filosofia, in questi anni mi sono fatto conoscere per i miei valori. Stimo Andreazzoli e mi lascia una buona eredità anche se la squadra cambierà un po' pelle. Ho straordinarie sensazioni, ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi, ragioniamo il calcio allo stesso modo. Ogni campionato è diverso e porta dinamiche diverse, l'Empoli ha come obiettivo la salvezza e non solo. Ho scelto l'Empoli senza pensarci un minuto, nonostante ci fossero altre situazioni in ballo".