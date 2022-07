Empoli, due uscite in direzione Entella e Palermo

EMPOLI - Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l'Empoli ha annunciato il passaggio di Davide Zappella alla Virtus Entella. Dal sito del club ligure si rende noto che "Empoli Football Club ha raggiunto l’accordo con la Virtus Entella per la cessione a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore di Empoli FC, delle prestazioni sportive del calciatore Davide Zappella (nato a Bergamo il 29 aprile 1998)". La seconda uscita in casa Empoli riguarda quella di Samuele Damiani in direzione Palermo. Il club rosanero fa sapere "di avere acquisito a titolo definitivo dall'Empoli le prestazioni sportive di Samuele Damiani. Il centrocampista si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2026".