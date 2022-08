Empoli, Ebuehi: "Qui per la società e per Zanetti"

EMPOLI - "Empoli? L'ho scelto per il club e anche per Zanetti, voglio aiutare la squadra a fare una grande stagione, e fare una grande stagione anche io. Come chiunque, vengo per giocare, la concorenza c'è ma fa solo bene. Stojanovic? Un grande compagno, questo dualismo può spingerci a far bene". Lo ha dichiarato Tyronne Ebuehi in occasione della propria conferenza stampa di presentazioni: "Nazionale? Se faccio bene a Empoli posso fare bene pure lì, so che mi seguono e se faccio bene posso avere più possibilità di essere convocato. Zanetti mi ha fatto crescere, dalla squadra vuole sempre il massimo, gli sono molto grato e ho colto l'opportunità di venire a lavorare con lui. A Venezia abbiamo fatto bene all'inizio, poi ho avuto degli infortuni, quest'anno vorrei restare in salute e aiutare la squadra sul campo"