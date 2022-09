Empoli, dal Cagliari Walukiewicz in prestito: ufficiale

EMPOLI - Tramite un comunicato ufficiale, l'Empoli ha reso noto "di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz. Sebastian Walukiewicz è un difensore di nazionalità polacca nato a Gorzów Wielkopolski il 5 aprile 2000. Inizia nel vivaio dell’MKP Gorzów Wielkopolski per poi passare al Legia Varsavia con cui vince per due volte il campionato Under 19. Nel 2017 Walukiewicz approda al Pogon Stettino dove fa il suo esordio in Ekstraklasa, la massima serie del campionato polacco, nel match con il Legia Varsavia. Nella stagione seguente Sebastian totalizza 29 presenze e una rete. A gennaio 2019 Walukiewicz viene acquistato dal Cagliari che lo lascia in prestito al club polacco fino al termine della stagione. È in quella seguente, infatti, che arriva l’esordio in Serie A nella sfida con la Juventus del 6 gennaio 2020. Nei tre campionati con la maglia dei sardi gioca 40 partite. Sebastian Walukiewicz conta presenze in tutte le nazionali giovanili e 3 in quella maggiore di cui una in Uefa Nations League con l’Italia".