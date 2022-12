Ufficiale, Caputo lascia la Sampdoria e torna all'Empoli

EMPOLI - "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", così cantava Antonello Venditti nel brano Amici Mai. Attraverso questa citazione, l'Empoli ha annunciato il ritorno al Castellani di Ciccio Caputo. L'attaccante di Altamura ha militato nel club toscano dal 2017 al 2019 conquistando al primo colpo la promozione in Serie A con il suo record di gol in una singola stagione (26).