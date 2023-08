Cambiaghi e Kovalenko dall'Atalanta all'Empoli: i dettagli

Doppia operazione in entrata per l' Empoli dopo la sconfitta all'esordio in campionato (0-1 al "Castellani" contro l' Hellas Verona ) Nicolò Cambiaghi è un nuovo calciatore degli azzurri.

Entrambi sono a disposizione per la partita di domani, 26 agosto, a Monza: all'U-Power Stadium il calcio d'inizio è in programma alle 18:30.

Cambiaghi torna all'Empoli: la formula dell'operazione

Cambiaghi è stato ceduto a titolo temporaneo dall'Atalanta. Prestito oneroso da un milione di euro più altri bonus per i bergamaschi a seconda del rendimento in campo dell'attaccante, che lo scorso anno a Empoli (in prestito secco) aveva segnato sei gol.