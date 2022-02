Mundo Deportivo: "La Fiorentina vuole acquistare Odriozola"

La Fiorentina, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, starebbe pensando di acquistare Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il terzino spagnolo, infatti, è in prestito dai blancos fino al termine della stagione attuale, ma starebbe convincendo la dirigenza viola a tentare di aprire le trattive con i madrileni per ingaggiarlo a titolo definitivo. Ci sarebbero già stati i primi contatti con la società di Florentino Perez, che parrebbe disposto a cedere il laterale difensivo ma a una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. La viola punterebbe ad abbassare la richiesta.