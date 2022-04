Italiano deluso: "Fiorentina, si può perdere in casa ma non così"

FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky, dopo la gara con l'Udinese: "Fino a questa partita, andavamo forte in casa. Capita di incepparsi, ma la sconfitta è pesante. Non siamo partiti bene, ho cercato di schierare chi deve essere rimesso in campo. Per metterli in condizione avevamo bisogno di Bonaventura, Odriozola, Torreira, per metterli in condizione, non ci siamo riusciti anche se in molte occasioni potevamo segnare - ha dichiarato - Una giornata storta, non siamo stati la solita Fiorentina che si vede in casa. Ora bisogna ripartire, archiviando e pensando alle prossime quattro gare. Oggi era un recupero. Bisogna allungare su qualcuna dietro non ci siamo riusciti. Stiamo perdendo la solita Fiorentina, oggi non siamo stati la solita squadra in casa, nelle ultime due non siamo stati brillanti. Cabral e Piatek? Quando si perde così è tutto il collettivo che non gira, anche se abbiamo avuto molte occasioni. Siamo stati ingenui sui due gol presi, ma è chiaro che bisogna essere concreti lì davanti o le partite le perdi. Rischio di contraccolpo? Risultati così non fanno bene, ma arrivano negli ultimi 20 giorni. Ora si deve dimenticare e ripartire. Con le occasioni avute non può finire 4-0. E' nata male: 2 occasioni loro e 2 reti - commenta Italiano - poi sbagli per la frustrazione di recuperare. Ma già da domani pensiamo alla prossima con il Milan. Ci sono sempre responsabilità e tre punti in palio. Bisogna dimostrare di essere attenti, siamo sempre sotto giudizio. Siamo lì dall'inizio del campionato, potevamo avere più punti, vediamo nelle prossime. Gli obiettivi erano ricreare entusiasmo e non far soffrire la piazza. Ci teniamo a mantenere questa classifica, la Fiorentina ha fatto un campionato fantastico, diventerebbe straordinario con l'Europa. Ci può stare perdere in casa, ma non così: vediamo dove possiamo arrivare, ce la possiamo giocare nelle ultime 4", ha concluso.