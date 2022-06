'Olé' a sorpresa: "La Fiorentina sulle tracce di Suarez"

BUENOS AIRES (Argentina) - Fiorentina in pressing su Luis Suarez . Secondo il quotidiano argentino 'Olé', Rocco Commisso avrebbe chiesto informazioni all'entourage dell'attaccante uruguaiano, il cui contratto con l'Atletico Madrid scade il prossimo 30 giugno. Uno dei ruoli sul quale la dirigenza viola sta intensificando i contatti è proprio quello relativo all'attaccante e tra i nomi più gettonati spunta il profilo del ' Pistolero ', uno dei bomber più prolifici del panorama mondiale. L'obiettivo del club viola è quello di regalare a Vincenzo Italiano e alla tifoseria un colpo da novanta per affrontare al meglio la nuova stagione alle porte, che vedrà protagonista la Fiorentina anche in Conference League .

Suarez, Fiorentina alla finestra ma non solo

Secondo le fonti argentine il 'Pistolero' è l'obiettivo primario per il River Plate che pensa all'ex attaccante di Liverpool e Barcellona per sostituire Julián Álvarez, promesso sposo del Manchester City di Pep Guardiola. 'Olé' sottolinea però che non sarà facile per i 'Millionarios' convincere Suarez, visto che l'uruguaiano vorrebbe disputare ancora un'altra stagione in Europa e le offerte non gli mancano. Il giornale argentino parla di Aston Villa dell'ex compagno al Liverpool, Steven Gerrard, di tre club turchi, ma anche di Siviglia e Real Sociedad nella Liga spagnola. Più defilata l'Inter Miami che per il momento non entusiasma il 'Pistolero'.