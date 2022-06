Calciomercato Fiorentina, Dodò e Grillitsch nel mirino

FIRENZE - In attesa dell’ufficialità del prolungamento del contratto di Italiano (fino al 2024 con opzione e ingaggio a due milioni), la Fiorentina conta di stringere per alcune priorità: terzino destro (Dodò dello Shakhtar resta nel mirino ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di Leo Dubois , 28 anni, capitano del Lione, in scadenza nel 2024), regista (nelle prossime ore il club si incontrerà con l’agente di Grillitsch , 27 anni, centrocampista austriaco in scadenza con l’Hoffenheim per il quale sarebbe pronto un contratto di 4 anni) e centravanti per cui la ricerca appare più difficile: serve un giocatore forte, pronto, da affiancare al confermato Cabral. E i nomi che stanno circolando sono: Andrea Pinamonti (sul quale c’è il Monza), il 35 enne Luis Suarez cui è scaduto l’accordo con l’Atletico Madrid e cerca un ingaggio in Europa in vista dei Mondiali (una suggestione per adesso) e Arkadiusz Milik già seguito più volte in passato. L’attaccante polacco non pare intenzionato a lasciare il Marsiglia ma il suo nome è tornato forte. Da non dimenticare Marko Arnautovic e Milan Djuric .