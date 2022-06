Calciomercato Fiorentina, idea Maggiore dello Spezia

FIRENZE - Poche ore e la Fiorentina annuncerà il primo acquisto: Florian Grillitsch, svincolato dall'Hoffenheim. Il centrocampista austriaco, 27 anni, firmerà un quadriennale a 2 milioni. L'arrivo di Grillitsch non precluderebbe quello di un altro centrocampista di cui i viola hanno bisogno per il lungo stop di Castrovilli. Così tra i candidati monitorati da tempo (Tameze del Verona, Imeri del Servette, Ederson della Salernitana) torna di moda Maggiore , vecchia conoscenza di Italiano che lo ha allenato allo Spezia. Sul classe '98, in scadenza nel 2023, c'è anche il Torino, altro profilo considerato dai viola insieme a quello di Demme che potrebbe lasciare Napoli. In questi giorni è rimbalzato pure il nome dell'ex Veretout in uscita dalla Roma ma per il 30enne francese è più probabile un ritorno in patria. La Fiorentina lavora anche su un portiere, il candidato preferito è Vicario seguito da Gollini ; per il terzino destro duello fra Dubois del Lione e Dodo dello Shakthar anche se il filo con Odriozola (accostato pure all'Inter) non è del tutto spezzato.La possibile partenza di Milenkovic nel mirino dell'Inter aprirebbe una falla in difesa, così i viola tengono aperta la pista Vasquez (Genoa) e per il vice- Biraghi quella dell'empolese Parisi. In attacco Pinamonti e Milik si confermano in cima alle preferenze seguiti da Arnatouvic.