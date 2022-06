Calciomercato Fiorentina, dal Real Madrid può arrivare Jovic

FIRENZE - Mentre permane il silenzio sul rinnovo di Italiano quando ormai sta per scadere (domani) la clausola rescissoria da 10 milioni la Fiorentina si congeda da un altro titolare, Torreira, dopo Odriozola rientrato al Real da cui potrebbe arrivare stavolta un attaccante, il serbo Jovic: potrebbe approdare con la stessa formula di Odriozola, prestito e una parte del lauto ingaggio (oltre 7 milioni) coperta dal club spagnolo. Callejon verso il Getafe. Resiste per ora la pista che conduce a Djuric, specie se deciderà di non rinnovare con la Salernitana liberandosi così a parametro zero. Come Grillitsch , svincolatosi dall’Hoffenheim e pronto ad accasarsi alla Fiorentina con un quadriennale: mancano da limare i dettagli, per questo l’annuncio tarda. La certezza intanto è che l’austriaco non può sostituire Torreira avendo altre caratteristiche rispetto all’uruguaiano il quale, ormai è ufficiale, la Fiorentina non riscatterà, per questioni economiche (in Inghilterra parlano di un’offerta di 7 milioni dal club viola contro i 15 prefissati dall’Arsenal) ma pure per le tensioni lievitate con l’allenatore a fine stagione, ritenute insanabili. «Ho fatto i miei sforzi per poter restare - scrive Torreira rivolgendosi ai tifosi viola in una lunga lettera diffusa via social - ma purtroppo c’è stato chi, agendo secondo me in modo sbagliato, è riuscito a far sì che ciò non accadesse, per questo devo andarmene con molta tristezza».