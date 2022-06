Ufficiale, Italiano ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2024

FIRENZE - Vincenzo Italiano resterà alla guida della Fiorentina per le prossime due stagioni, con opzione di rinnovo per una ulteriore. Nel comunicato apparso sul sito ufficiale del club viola, infatti, si legge come il tecnico siciliano (ma nato in Germania) e il suo staff hanno firmato il prolungamento del contratto "fino alla stagione 2023-24, con opzione a favore del Club per la Stagione 2024-25".