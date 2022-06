Calciomercato Fiorentina, Umtiti chiama la Viola

FIRENZE - La Fiorentina pesca tra le grandi di Spagna: Luka Jovic dal Real Madrid per l’attacco, Samuel Umtiti dal Barcellona per la difesa. Entrambi approderebbero in prestito e il club viola ci sta lavorando. Specie per il centravanti serbo la trattativa è piuttosto avanzata tanto che il suo arrivo è dato per imminente. Resta però il nodo dell’ingaggio e il modo con cui spartirsi il pagamento: i viola non vorrebbero sborsare più del 40% dei 6 milioni percepiti da Jovic che comunque vuole venire a Firenze per rilanciarsi nell’anno dei Mondiali. Con Milenkovic in partenze (più Inter che Atletico Madrid), la Fiorentina valuta oltre all’argentino Marcos Senesi del Feyenoord, in scadenza pure lui nel 2023, anche il campione del mondo Umtiti ormai fuori dai piani del Barcellona che infatti avrebbe già ma aperto all’ipotesi di una cessione in prestito secco a patto però che la società viola, al momento in vantaggio sull’Olympique Lione, s’accolli buona parte dell’ingaggio. Che, nonostante la decurtazione del 10% e la spalmatura fino al 2026, s’aggira sempre sui 4 milioni a stagione, ben al di sopra dei parametri viola. C’è poi l’incognita riguardante le condizioni fisiche del francese che e viene da una stagione in cui è sceso in campo una sola volta. Altra suggesione porta al centrocampista argentino Giovanni Lo Celso di proprietà del Tottenham ma reduce da una brillante stagione in prestito al Villarreal. Intanto è previsto nelle prossime ore un incontro fra la Fiorentina e l’entourage di Saponara per discutere del prolungamento per un altro anno con opzione.