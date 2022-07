Calciomercato Fiorentina, dopo Mandragora Praet nel mirino

FIRENZE - La Fiorentina ha ufficializzato Mandragora, non perde di vista Praet e l’empolese Bajrami, però per il centrocampo sta valutando anche il profilo di Riqui Puig, 23 anni, in scadenza nel 2023 con il Barcellona da cui ha appena ricevuto il permesso di non presentarsi al raduno. In Spagna parlano di una trattativa ben avviata anche se c’è il Benfica ma accostano la stessa Fiorentina pure a Rafinha, ex Inter, in uscita dal Psg dopo 6 mesi di prestito nella Real Sociedad. L’investimento per Mandragora che arriva a titolo definitivo dalla Juve è di 8.2 milioni pagabili in tre esercizi più uno di bonus al raggiungimento di obiettivi sportivi, per lui 4 anni di contratto con opzione.