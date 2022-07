Fiorentina, Jovic è arrivato a Firenze: adesso visite e firma

FIRENZE - È arrivato a Firenze il nuovo attaccante della Fiorentina, Luka Jovic. Il centravanti classe 1997 come da programma è atterrato in Toscana all'aeroporto 'Peretola' di Firenze, dove ad attenderlo c'erano una trentina di tifosi toscani. Adesso si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il nuovo contratto che lo legherà al club gigliato.