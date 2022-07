Fiorentina, Gollini: "Felice di essere tornato"

FIRENZE - Dopo Luka Jovic è arrivato a Firenze anche Pierluigi Gollini per visite e firme. Il portiere classe '95 approda dall'Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto: per lui, reduce da un anno in Premier al Tottenham, si tratta di un ritorno alla Fiorentina a 10 anni dalla sua esperienza nelle giovanili del club, prima di tentare l'avventura al Manchester United. ''Sono contentissimo di questo ritorno a Firenze'' le prime parole di Gollini da neo viola, salutato da decine di tifosi. Il prossimo ad aggregarsi sarà il brasiliano Dodò atteso per la prossima settimana anche se Fiorentina e Shakhtar hanno già trovato l'intesa economica sulla base di 14,5 milioni più 3 di bonus.