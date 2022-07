Gollini alla Fiorentina: è ufficiale. L'annuncio su Twitter è a suon di rap

FIRENZE - Ora è ufficiale: Pireluigi Gollini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il portiere ex Atalanta, dopo la recente esperienza in Premier League al Tottenham, ha deciso di tornare a giocare in Serie A nel club dove ha militato già nelle giovanili dal 2010 al 2012. Tanto l'entusiasmo per il nuovo acquisto con i social viola letteralmente impazziti: per annunciare Gollini, infatti, sul profilo Twitter della società sono apparse alcune delle frasi delle canzoni del portiere noto nella scena musicale come Gollorius. "Da bambino sognavo questo, sudore e lacrime sul campo, la mia fatica è il mio successo, Fra devi credere in te stesso", "Mi alleno di notte e di giorno, senti che pezzo che ti sforno" e ancora "Lo vedi lo stile che ho, non mi puoi dire di no, ora senti che flow, la mia gente canta oh oh": queste le rime del portiere rapper che hanno fatto da contorno all'annuncio ufficiale di Gollini alla Fiorentina.