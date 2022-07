FIRENZE - Con una nota sui propri canali ufficiali, la Fiorentina "comunica di aver stipulato il primo contratto da professionista con Ciro Capasso. L'attaccante della Primavera viola classe 2003, sarà legato al club gigliato fino al 2024 con opzione per altre due stagioni". Una dimostrazione di stima quindi per il classe 2003, reduce dalla prima stagione sotto la guida di Alberto Aquilani in Primavera e appena riscattato dalla Paganese.