FIRENZE - Con una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Fiorentina comunica "di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Pierozzi al Palermo F.C". Per il terzino destro classe 2001 si tratta della terza esperienza in prestito, dopo le due stagioni passate alla Pistoiese e all'Alessandria.