Fiorentina, si riaccende la pista Lo Celso

FIRENZE - A Firenze rifiorisce la speranza di poter arrivare a Giovani Lo Celso. Dall’Argentina, infatti, arriva la notizia secondo cui il centrocampista argentino ha conferito mandato al proprio entourage di incontrare i dirigente viola per capire se vi siano i margini per un accordo prima di accettare l’offerta del Villarreal. Intanto un’ulteriore conferma della sua partenza l’ha data, ieri, la decisione di Conte che lo ha tenuto in tribuna nell’esordio di Premier League. In attesa di questi sviluppi, la Fiorentina ha formalizzato la cessione di Dragowski allo Spezia (ai viola 3 milioni complessivi e un diritto del 5 per cento sulla rivendita). Il suo arrivo sblocca la situazione di Provedel che potrà trasferirsi alla Lazio. Il club della Capitale, intanto, aspetta che Luis Alberto definisca il passaggio al Siviglia per portare a casa Ivan Ilic: c’è già l’accordo con il Verona.