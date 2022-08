FIRENZE - La Fiorentina sta aumentando il pressing per Antonin Barak, il centrocampista ceco del Verona, in scadenza nel 2024, da tempo in testa alle preferenze: il club viola sta intensificando i contatti con la società veneta. Classe 1994, Barak è ex giocatore di Udinese e Lecce: sono stati i friulani a portarlo in Italia nel 2017. L'alternativa per completare la mediana, orfana dell’infortunato Castrovilli fino a inizio 2023, si conferma Nedim Bajrami dell'Empoli.