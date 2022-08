FIRENZE - Dopo l'approdo alla fase a gironi della Conference League, in casa Fiorentina è in arrivo un altro colpo di mercato. Antonin Barak ex Verona, sta infatti effettuando le visite mediche con il club viola e subito dopo firmerà il suo nuovo contratto. I viola hanno trovato l'intesa con l'Hellas Verona per un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe un obbligo al verificarsi di determinate condizioni.