Fiorentina, ecco Barak: "Per me è un salto di qualità"

FIRENZE - Giornata di presentazione ufficiale per il nuovo acquisto della Fiorentina Antonin Barak: " "Arrivo in un club molto organizzato e in crescita. E darà anche a me la possibilità di crescere tanto: sono qui per dimostrare il mio valore, voglio imparare dall'allenatore e dai compagni. Per me è un grande salto di qualità - ha dichiarato - Bisogna abituarsi a giocare frequentemente, ma è solo una questione di testa, bisogna scendere in campo per vincere tutte le partite. Penso che siamo molto forti e che su ogni fronte possiamo raggiungere i migliori risultati. In carriera non mi era mai capitato di giocare frequentemente così presto, ma so che certe cose possono succedere col mercato. Società, direttori, presidente e allenatore mi hanno fatto stare bene subito e ho avuto immediatamente grande voglia di dimostrare il mio valore. Anche da parte dei tifosi ho sentito grande calore: fin dal primo momento mi sono sentito a mio agio. Italiano? La sua grande forza è il gioco. Si parla tanto della nostra fase offensiva, ma in realtà subiamo poco e mettiamo spesso sotto i nostri avversari. Mi ha colpito per la sua passione e ambizione. E' simile a Juric anche per come lavora con la squadra, è un grandissimo professionista e un grande tecnico, negli ultimi 2-3 anni lo ha dimostrato". Focus sul ruolo: "In Repubblica Ceca e a Udine ho giocato sempre mezzala. A Verona ero trequartista, ma la mia posizione è quella che sto coprendo qui. Voglio sempre migliorare, è la mia forza, ma ho anche tanti punti deboli su cui lavorare. Il gol in Conference? Già col Napoli potevo segnare, mi fa piacere che creiamo tante occasioni, ma dobbiamo essere più svegli e concreti. Segnare al Franchi è stata una gioia, ma non sono contento del risultato, dovevamo chiuderla già nel primo tempo, ma serve pazienza. A livello personale non ho obiettivi, mi interessano quelli della squadra. Il nostro punto debole è la finalizzazione: se miglioriamo possiamo vincere a Bologna. Loro sono in una situazione non semplice, ma noi dobbiamo prendere i tre punti. La nostra fiducia crescerà quando inizieremo a segnare con continuità".