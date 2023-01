Brekalo, l'ex Toro alla Fiorentina: accordo col Wolfsburg

FIRENZE - Manca solo l'annuncio ufficiale, ma per i tifosi della Fiorentina è in arrivo il colpo di mercato invernale con Josip Brekalo che si prepara a diventare un nuovo giocatore della Viola. Operazione in entrata per il club di Commisso che ha deciso di andare a rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Vincenzo Italiano. Accordo raggiunto con il Wolfsburg per ottenere le prestazioni del 24enne croato che lo scorso anno aveva messo in mostra tutto il suo repertorio con la maglia del Torino. Si tratta infatti di un ritorno in Serie A per Brekalo che nella stagione sotto la guida di Ivan Juric era riuscito a collezionare 32 presenze, condite da 7 gol, risultando uno dei migliori dell'annata granata. Ora per lui la possibilità di mettersi nuovamente in mostra per la gioia dei tifosi del Franchi.