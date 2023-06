Fiorentina, ciao Amrabat: ct Marocco conferma, "Firma con un altro club"

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita in trasferta con il Sudafrica, valida per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, Regragui ha motivato la sua scelta di svincolare Amrabat dagli impegni con la nazionale proprio per motivi legati alla stanchezza accumulata nel corso della logorante stagione ma, soprattutto, al mercato.

Marocco, Regragui: "Amrabat firmerà con un nuovo club"

Amrabat è stato liberato in anticipo dagli impegni con il Marocco per concentrarsi sul suo futuro: “Amrabat non giocherà. Ha giocato tante partite quest'anno, ho preferito non rischiarlo soprattutto perché presto firmerà con un nuovo club”.