Infantino alla Fiorentina: è ufficiale, i dettagli e il comunicato

Gino Infantino è un nuovo calciatore della Fiorentina . C'è l'annuncio ufficiale da parte del club viola che ha comunicato: "di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive" del calciatore ex Rosario Central .

Infantino, nato a Rosario (Argentina) il 19 maggio 2003, nell'ultimo campionato argentino ha disputato 17 partite segnando un gol e fornendo un assist.

Fiorentina, preso Infantino: l'esperienza con l'Under 20 dell'Argentina

Come ricordato dalla Fiorentina, Infantino ha già collezionato numerose presenze con l'Under 20 Argentina, con la quale ha disputato l'ultimo Mondiale di categoria. Un profilo giovane che rappresenta un investimento da far fruttare, dentro e fuori dal campo, a breve e lungo termine.