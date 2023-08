"Manchester United e l'altro Onana: pronta l'alternativa ad Amrabat"

La trattativa con la Fiorentina per il centrocampista marocchino si è bloccata e il giovane belga può rappresentare una valida alternativa di mercato per i Red Devils.

Amrabat, c'è l'Atletico Madrid in pole position

Onana ha totalizzato 33 presenze nella scorsa stagione con l’Everton dando un contributo decisivo per evitare la retrocessione. Stando a quanto riferisce il Daily Mail, lo United lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri qualora non dovesse riuscire a perfezionare il trasferimento di Amrabat, per il quale è in pole position l'Atletico Madrid.