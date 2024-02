Fiorentina, Belotti si presenta: svelato il suo nuovo numero di maglia

Andrea Belotti giocherà con la maglia numero 20 nella Fiorentina . Ad annunciarlo è stato il club viola attraverso uno shooting fotografico, pubblicato sull'account X ufficiale, con cui l'attaccante ceduto in prestito onseroso dalla Roma fino a fine stagione si è mostrato per la prima volta con la sua nuova maglia.

Belotti, i numeri con la Roma

Arrivato alla Roma nell’estate del 2022, Belotti ha esordito il 30 agosto dello stesso anno in Serie A contro il Monza. Con la maglia giallorossa, la punta ha collezionato 68 presenze e 10 gol. Il primo fu in Europa League contro l’Helsinki, il 15 settembre 2022. Alla corte di Italiano si giocherà le sue chance per partecipare ai prossimi Europei.