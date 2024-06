Fiorentina, ufficiale l'addio di Bonaventura: dedica speciale

Si chiude ufficialmente l'avventura di Giacomo Bonaventura con la Fiorentina . Il 30 giugno segna infatti l'ultimo giorno del contratto di molti calciatori con le proprie squadre, ora liberi di accasarsi a parametro zero . Il club viola ci ha quindi tenuto a ringraziare il centrocampista classe 1989, arrivato nel 2020 dopo la fine della sua avventura al Milan. Il nuovo progetto targato Raffaele Palladino ha deciso di ripartire senza di lui, nonostante l'ultima buona stagione in cui era anche riuscito a ritrovare la maglia della Nazionale.

Fiorentina, ufficiale l'addio di Bonaventura

Il club viola ha ufficializzato l'addio tramite un post sui propri social, ringraziando il centrocampista per quanto fatto nelle sue quattro stagioni a Firenze: "Grazie Jack! Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura". Delle parole che hanno emozionato i tifosi nei commenti, con tanti messaggi di affetto nei confronti di Bonaventura.