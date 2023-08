Stirpe, Frosinone e mercato Juve: "Kaio Jorge e Soulé? C'è concorrenza"

Tiene banco il futuro di Matias Soulé e Kaio Jorge in casa Juventus . Negli ultimi giorni i due ragazzi sembrano molto vicini alla cessione in prestito con il Frosinone al lavoro per provare a regalare due innesti importanti a Di Francesco . A parlarne in questi giorni sono stati proprio i dirigenti dei ciociari . Prima Angelozzi: "Abbiamo l'accordo con la Juve" e poi anche il presidente Maurizio Stirpe.

Fiducia e ottimismo per i gialloblù nonostante nelle ultime ore l'Udinese ha provato a insidiare la trattativa inserendosi per il classe 2002 brasiliano, vista l'imminente cessione di Beto all'Everton. I rapporti tra Frosinone e Juve sono ottimi, nelle ultime settimane c'è stata anche la trattativa andata a buon fine con Barrenechea, già in campo da titolare contro l'Atalanta. A Radio Sportiva, però, il presidente dei gialloblù ha voluto chiarire la posizione in questo momento.

Soulé e Kaio Jorge, mercato Frosinone e parole Stirpe

Maurizio Stripe ha parlato della possibilità di poter ingaggiare Soulé e Kaio Jorge dalla Juve: "Spero che la vittoria di ieri serva per stimolare anche i due ragazzi ad accettare la proposta. Sono due obiettivi importanti e speriamo di averli con noi nonostante ci sia una concorrenza molto agguerrita".

Sulla possibilità di chiudere: "Dobbiamo essere cauti ma siamo fiduciosi, abbiamo anche alternative. Sugli obiettivi dobbiamo andare con decisione per provare a raggiungerli. I contatti sono ben avviati, ma le operazioni sono chiuse soltanto dopo la firma. In ogni caso a noi servono 5/6 innesti da qui a fine mercato". Il presidente ha parlato anche delle favorite per lo scudetto oltre a un suo pensiero sul mercato arabo...