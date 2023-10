Stirpe "La Juve non ha richiesto ancora al Frosinone il ritorno di Soulé"

Soulé sta incantando il Frosinone e il Frosinone sta incantando in Serie A. Un connubio che il club ciociaro vorrebbe portare avanti ancora a lungo come ammesso pubblicamente dal presidente Maurizio Stirpe all'ingresso della sede della Lega Serie A per l'assemblea odierna che avrà all'ordine del giorno l'assegnazione dei diritti tv 2024/2029: “Il Frosinone sta andando oltre le nostre più rosee aspettative, l’importante è che mantenga lo stesso coraggio, entusiasmo, coesione e che non si monti la testa. Soulè? La Juventus non lo ha ancora richiesto, il nostro direttore Angelozzi ha manifestato una grande apertura a ragionare qualora ci fosse questo tipo di richiesta. Il giocatore è di proprietà della Juve e conterà molto cosa pensa la Juve e cosa pensa il calciatore”.