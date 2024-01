Frosinone, ufficiale Bonifazi: i dettagli e il comunicato

Angelozzi è al lavoro per rinforzare la rosa del Frosinone. Dopo il mancato arrivo di Huijsen dalla Juventus, il direttore sportivo del Frosinone ha scelto Bonifazi (in prestito dal Bologna). Con i felsinei in stagione non ha avuto spazio. Ha collezionato solo tre presenze, chiuso da Lucumì, Beukema e dal cambio di ruolo di Calafiori, ora vero punto di riferimento della retroguardia di Thiago Motta.