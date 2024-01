“Ho avuto tante fidanzate”: Angelozzi e la stoccata a Huijsen in conferenza

E' stata giornata di presentazioni in casa Frosinone. In conferenza stampa il difensore Kevin Bonifazi , al fianco del direttore dell'area tecnica Guido Angelozzi. Il centrale è arrivato nei giorni scorsi in ciociaria dopo il mancato arrivo di Dean Huijsen . Sembrava tutto fatto per il classe 2005 della Juve poi l'inserimento della Roma e la mossa di Mourinho hanno cambiato le carte in tavola.

Una situazione che non ha entusiasmanto il dirigente del club gialloblù, che ha avuto subito la possibilità di cambiare obiettivo trovando l'accordo con il Bologna per il classe '96. Un mercato, però, che non è finito qui per il Frosinone: il direttore dei ciociari ha parlato anche di altre situazioni.

Angelozzi: "Stiamo guardando diversi profili"

Guido Angelozzi ha preso la parola durante la conferenza ha parlato del mercato del Frosinone: "Attaccante? No, cerchiamo un esterno ma solo dovesse uscirne qualcuno". E sull'interesse per Zerbin: "E' bravo ed è un giocatore che ci piace anche se non dipende soltanto da noi. Seguiamo lui ma anche altri profili perché non dovesse arrivare non possiamo restare fermi". In uscita: "Abbiamo avuto richieste per Caso, Baez e Bidaoui e dovessero uscire arriverà qualcuno in quella zona di campo". Su Zortea: "Il ragazzo ci ha dato la sua disponibilità ma l'Atalanta sta riflettendo, non possiamo mettere pressione alle persone". Poi sul momento della squadra: "Prima di queste ultime gare abbiamo fatto benissimo per cui non disprezziamo la rosa a disposizione. Siamo un piccolo paese con una società seria e una filosofia di lavoro chiara e precisa, lottiamo contro delle corazzate. Non possiamo andare fuori certi parametri per non rovinare tutto". In chiusura è arrivata un'altra frecciata su Huijsen...