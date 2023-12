“Dragusin, le big d’Europa sull’ex Juve: spunta anche un’italiana”

I Red Devils sarabbero in vantaggio rispetto a Milan , Barcellona , Arsenal , Newcastle e Tottenham . Secono ProSport, Dragusin, il Manchester United lo vorrebbe subito per metterlo a disposizione di Ten Hag già a gennaio anche per evitare che il costo della possibile operazione lieviti dopo gli Euro 2024 .

Dragusin e il rinnovo col Genoa, parla l'agente Manea

Florin Manea, agente di Dragusin, ha spiegato: "Piace a diverse squadre, ma per ora non c'è nulla di concreto. Sono a Londra, avrò incontri tutta la settimana. Probabilmente sarà ceduto al massimo entro la prossima estate. Al momento non ho firmato il prolungamento di contratto, il 15 andrò a vedere la partita con la Juventus e avremo modo di confrontarci. Senza una clausola rescissoria da 30 milioni di euro non firmerà e non converrebbe al Genoa perché si rischierebbe di andare a scadenza. Il Manchester United è sempre il Manchester United, è un top team. Penso che per la partita con la Juventus avrò due offerte scritte".