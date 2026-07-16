Genoa a Moena, Traoré in arrivo. Per Norton-Cuffy servono 20 mln

GENOVA - Sono 32 i giocatori che questa mattina di buon'ora saliranno sul pullman in direzione Moena , dove nel pomeriggio la squadra di De Rossi sosterrà la prima seduta sul terreno del Benatti . A questi si aggiungerà poi Traorè , il cui annuncio è slittato ad oggi dopo che inizialmente sembrava potesse far parte del gruppo in partenza. Il surplus di visite ha allungato i tempi burocratici per le ultime pratiche e la firma arriverà quindi oggi. Poi da Villa Rostan il giocatore si metterà in viaggio alla volta di Moena per raggiungere i nuovi compagni e probabilmente domani sarà in campo agli ordini di De Rossi e del suo staff. Tra i convocati (Bijlow, Sommariva, Stolz, Mihelsons, Marcandalli, Otoa, Sabelli, Klisys, Norton-Cuffy, Gecaj, Puczka, Vogliacco, Doucoure, Martin, Barbini, Marcelo Vaz, Meichtry, Frendrup, Amorim, Gibertini, Ndao, Doumbia, Grossi, Masini, Baldanzi, Ellertsson, Vitinha, Colombo, Junior Messias, Debenedetti, Havel, Nuredini) molti giovani ma anche elementi come Frendrup e Norton-Cuffy , al centro di molte voci di mercato.

Calciomercato Genoa, Frendrup e Norton-Cuffy restano nel mirino

Per ora però non sono arrivate offerte tali da far capitolare il Genoa e così entrambi si alleneranno regolarmente. Tra i due al momento il più gettonato rimane Norton-Cuffy, che sta ricevendo molte attenzioni dalla Premier League, dove la richiesta del Grifone, almeno 20 milioni di euro, non rappresenterebbe un problema. Dei tre nazionali il solo Wiafe, Under 19 che ha preso parte ai recenti Europei di categoria, salirà poi a Moena il 22 luglio, mentre Vasquez e Ostigard, reduci dai Mondiali, si uniranno ai compagni al ritorno a Genova del gruppo.

Ritiro Genoa, Sucu segue il mercato e prepara i prossimi acquisti

Gruppo numeroso dunque che dopo questa lunga parentesi ai piedi delle Dolomiti verrà giocoforza scremato e al contempo sono previsti ancora nuovi arrivi, soprattutto in attacco e sulle fasce. Intanto il presidente Sucu, piacevolmente colpito dal tributo dei tifosi anche nei suoi confronti e presenti in gran numero martedì al Signorini per l'allenamento a porte aperte, è rimasto ieri in sede per una full immersion tra strategie di mercato e sinergie con il Rapid, il suo club in Romania. Il patron rossoblù seguirà la squadra per l'ultima parte del ritiro quando salirà a Moena per la festa in piazza del 24 luglio, per seguire poi dal vivo l'amichevole del 25 luglio contro il Vicenza, neopromosso in Serie B.