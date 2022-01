Inter, Marotta: "Dybala? Vogliamo esserci per alzare l'asticella"

MILANO - " Scamacca e Frattesi ? Rinnovo i complimenti a Carnevali per la gestione e la valorizzazione dei giocatori al Sassuolo, c’è l’attenzione di tanti club e quindi anche dell’Inter. Noi tutti lavoriamo per rinforziamo l’Inter, guardando soprattutto al made in Italy perché siamo un movimento calcistico di grande livello". Prima di Inter-Empoli di Coppa Italia Marotta fa il punto sul mercato nerazzurro e sui nomi che vengono accostati. "L’attuale gruppo di Inzaghi comunque ci sta dando soddisfazioni, siamo sulla strada buona per creare uno zoccolo duro" aggiunge a Mediaset.

Marotta sul suo rinnovo e su Dybala

"Il rinnovo di noi dirigenti? Noi non abbiamo procuratori che ci rappresentano per fortuna, siamo soddisfatti e tutti felici di continuare insieme. Siamo in un club di grande prestigio, è spontaneo e automatico il rinnovo e poi l’ufficialità la annuncerà la società nei tempi giusti", prosegue Marotta che poi su Dybala spiega: "Quando uno come lui è vicino alla scadenza è normale venga avvicinato a club importanti, quelle suggestioni sono ricorrenti. Il nostro reparto offensivo è di spessore e grande valore, rimane però il concetto già espresso che vogliamo essere ambiziosi per alzare l’asticella. I tentativi vanno fatti anche se poi non si raggiunge l’obiettivo, noi vogliamo essere su questi giocatori. L’Inter è salita sul palcoscenico consono al suo blasone, merito di tutti i componenti del club. L’appeal è tornato molto forte e la testimonianza viene da tutti i settori. Questo è importante per la società, la squadra e i dirigenti".

