La Tercera: "Conte vuole Vidal al Tottenham"

Antonio Conte potrebbe allenare per la terza volta in carriera Arturo Vidal. Secondo le indiscrezioni de 'La Tercera', l'allenatore italiano avrebbe contattato l'entourage del centrocampista per capire la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento al Tottenham. Il cileno non sarebbe affatto contento del minutaggio che gli sta riservando Simone Inzaghi nell'Inter: in Serie A ha collezionato 16 presenze, subentrando per ben 14 volte, segnando 2 gol. Il contratto di Vidal con i nerazzurri scade il 30 giugno 2022, e può essere prolungato per un altro anno. Il tecnico degli Spurs, che già lo ha allenato con la Juventus (2011-2014) e con la stessa Inter (2020-2021), starebbe insistendo molto per riaverlo anche in Inghilterra.