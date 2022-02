Inter, Marotta: "Rinnovo Brozovic e Perisic? Fase di negoziazione"

MILANO - "Noi guardiamo sempre a quello che è di interesse, ma l’obiettivo è la sostenibilità del club, senza dimenticare la valenza sportiva". Il progetto Inter è chiaro nella testa di Marotta , così come la questione rinnovi : " Brozovic e Perisic ? Siamo in fase di negoziazione, sono dinamiche che si verificano in questo momento della stagione. Se gli svincolati hanno piacere di rinnovare, da parte nostra c'è disponibilità", ha spiegato a Sky.

Marotta sul suo rinnovo e Bologna-Inter

"I rinnovi di noi dirigenti? Per noi la firma rappresenta un atto formale perché nella sostanza siamo tutti contenti di proseguire questa avventura in un club importante come l'Inter. Per quanto riguarda il ricorso per ottenere la vittoria a tavolino del match rinviato con il Bologna, avevamo il dovere di farlo, i nostri avvocati hanno deciso così. Se la partita sarà da rifare non ci sarà alcuna polemica, il problema è incastrarla nel calendario. Noi abbiamo ancora due partite di Coppa Italia da giocare e, anche se la speranza è esigua, speriamo di andare avanti in Champions", ha concluso Marotta.