Bergomi: “Dybala è la Juve. All’Inter sarebbe poco funzionale”

Dopo 7 anni in maglia banconera, Paulo Dybala saluterà la Juve a fine stagione, al termine del suo contratto. Quale sarà ora il futuro della Joya? Sull'argentino gli occhi dei top club europei, tra i quali anche l'Inter. E sul possibile passaggio in nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Beppe Bergomi: "Non lo vedo molto funzionale. Il ruolo di Dybala è quello di seconda punta, ma avrebbe bisogno di un compagno d'attacco diverso rispetto a Dzeko, non ha gamba, fa solo movimenti incontro, è bravo tecnicamente e sa legare il gioco, ma a chi darebbe palla in profondità? L'Inter attacca molto sulle corsie esterne, ma il riferimento davanti non ci sarebbe. Sicuramente la seconda punta nel 352 potrebbe farla, ma con la rosa a disposizione oggi dell'Inter Dybala troverebbe qualche problemino". L'ex capitano dell'Inter non sarebbe convinto dall'arrivo della Joya a Milano, anzi: "Continuo a pensare che Dybala sia la Juve. E faccio fatica a vederlo in un'altra italiana. È vero che è stato a Torino sette anni e in sette anni non diventi una bandiera, ma Dybala per me è Juve. Dispiace vedere come è finita, come mi era dispiaciuto per Donnarumma via dal Milan o come per Insigne che andrà in Canada. Voto alla sua storia bianconera? 7,5 o 8 è giusto".