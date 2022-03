Inter, rivoluzione in mezzo: puntati Xeka e Veretout

MILANO - Nell'Inter si preannuncia rivoluzione a centrocampo. A giugno andranno via Vidal e Vecino, mentre Sensi e Gagliardini saranno messi sul mercato. La flessione nerazzurra, legata ai cali di rendimento di Barella e Calhanoglu e all'infortunio di Brozovic, hanno evidenziato la necessità di seconde linee affidabili. Quindi: rinforzarsi mantenendo in ordine i conti. Motivo per cui tra gli svincolati è spuntato il regista del Lille Xeka , 27enne in scadenza di contratto. Tra i club interessati, oltre a Valencia e Galatasaray, anche la Roma, che cerca un regista e che ha messo sul mercato Veretout. Anche quest'ultimo è un profilo seguito dall'Inter, ma i giallorossi vogliono 15 milioni. Il preferito, per il centrocampo, resta Frattesi, anche se l'inserimento della Juve ha complicato le cose. Altra possibiilità legata a Sensi: se la Sampdoria decidesse di tenerlo, si potrebbe intavolare una trattativa per Thorsby. O si potrebbe puntare su Asllani dell'Empoli al quale potrebbe essere girato Agoumé in prestito. Monitorato anche Hjulmand, che a Lecce sta facendo bene.