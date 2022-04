Ceballos vice Brozovic. E c'è Asensio per Pioli

MILANO - Uno sguardo ai possibili saldi del Real non fa mai male. Il Real Madrid, porta bene alla Milano rossonerazzurra e chissà che la prossima estate non torni a essere un asse caldo di mercato. Di esempi delle passate stagioni se ne possono fare tantissimi, basta citare due pedine fondamentali per Pioli come Theo Hernandez o Brahim Diaz, oppure tornare qualche anno indietro, con l'Inter che iniziò il grande ciclo di vittorie ingaggiando i vari Cambiasso, Samuel, Sneijder e Figo. Il Milan pensa al futuro e nei discorsi legati al riscatto di Brahim Diaz previsto nel 2023, potrebbe rimettere sul piatto Marco Asensio, fantasista mancino ideale per il 4-2-3-1. L’Inter invece, potrebbe trovare negli esuberi della rosa dei blancos, l’agognato vice -Brozovic. Piace Dani Ceballos che a Madrid non si è mai del tutto ambientato e quest’anno, dopo due stagioni discrete all’Arsenal, ha giocato poco a causa di un brutto infortunio e che potrebbe trovare in nerazzurro il suo rilancio. In uscita a Madrid c'è anche il serbo Jovic, che lontano da Francoforte non si è ripetuto. Ha il contratto fino al 2025 e la società nerazzurra, qualora non riuscisse a raggiungere obiettivi primari - Scamacca o Thuram -, Ausilio potrebbe anche provare a strapparlo in prestito.