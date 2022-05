Inter, Marotta su Dybala: "Alcuni svincolati possono interessare"

MILANO - Termina con un successo la stagione dell' Inter, 3-0 alla Sampdoria, che non basta però a conquistare lo scudetto. Al termine della gara è l'Ad Giuseppe Marotta ad intervenire ai microfoni di Dazn e lo sguardo è volto subito al futuro, alla prossima sessione di mercato: "Faremo un vertice ma non c'è l'apprensione di rivoluzionare la squadra. Rimetteremo a fuoco la stagione. Dybala? Ci sono giocatori svincolati che possono interessare, faremo le dovute valutazioni. Il mercato è complicato ma noi vogliamo essere competitivi. Dobbiamo guardare alla sostenobilità dell'azienda e agli obiettivi. Riusciremo a fare un mercato all'altezza. La proprietà ci è sempre vicina, Zhang è con noi da mesi. Il pubblico poi non ci ha minimamente fischiati, siamo orgogliosi e ripartiremo da questo".

Marotta: "Complimenti al Milan"

In chiusura arrivano anche le congratulazioni al Milan per lo conquista dello Scudetto da parte di Marotta: "Complimenti al Milan, ma soprattutto alla nostra proprietà , alla nostra dirigenza e al nostro pubblico. Dico con grande orgoglio che nel triennio siamo stati i migliori in campionato, continueremo sapendo che sarà difficile, ma siamo contenti di avere questa forza. Siamo certi di poter regalare grandi soddisfazioni alla nostra gente. Scudetto meritato per il Milan? Chi vince deve avere tutto il consenso. Dobbiamo gaurdarli dal basso verso l'alto, ma se analizziamo il triennio di riferimento i numeri dell'Inter sono i più importanti".