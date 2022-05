Inter, Inzaghi in sede: incontro con dirigenza e Zhang. Sul tavolo il rinnovo

MILANO - Chiusa la stagione con due trofei in bacheca, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, l'Inter pensa già al futuro. I nerazzurri non sono riusciti a confermarsi in campionato, passando il testimone al Milan, ma la dirigenza può ritenersi soddisfatta dei risultati conseguiti dalla squadra sotto la guida del tecnico ex Lazio, al suo primo anno alla Beneamata. Inzaghi ha infatti raggiunto la sede dell'Inter dove si riunirà l'intera dirigenza alla presenza dello stesso presidente Steven Zhang.